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Kardeş ülke ile “Memorandum Of Understandıng” protokolü imzalandı

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Hakkı Alma, Kırgızistan'da düzenlenen 1. Uluslararası Türk Dünyası ve Doğa ve Sağlık Bilimleri Kongresine katıldı.


Kongre sonrası iki üniversite arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Kırgızistan Devlet Larabaev Üniversitesi ile “Memorandum Of Understandıng” protokolü imzalandı. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma ve Kırgısiztan Devlet Larabaev Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Totobek Abdyrakhamanov'un hazır bulunduğu imza töreninde, birliktelik vurgusu yapıldı. Rektör Alma, imzalanan protokol ile Türkiye ve Kırgısiztan arasındaki kültürel ilişkileri geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

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