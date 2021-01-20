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Karla birleşen tarihi sarayın havadan görüntüsü mest etti

Beyaz gelinliğini giyen ve seyrine doyumsuz güzelliği ile göz kamaştıran tarihi İshak Paşa Sarayı, drone ile havadan görüntülendi.


Doğu Anadolu Bölgesi'nde tarihsel özelliği ve mimari yapısı ile göz dolduran İshak Paşa Sarayı, tüm ihtişam ve görkemiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden biri olan İshak Paşa Sarayı, yağan kar ile birlikte muhteşem görüntüler sergiliyor. 1900 rakımlı tepeye kurulan İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin yanı sıra, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında belirli saatlerde ziyaretçi kabul eden tarihi saray, pandemi sebebiyle en sessiz zamanlarını yaşıyor. İshak Paşa Sarayı, kış mevsiminin gelmesi ile karla kaplanırken, ziyaretçilerine ise görsel şölen yaşatıyor. Drone ile havadan görüntülenen İshak Paşa Sarayı, tüm görkemiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

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