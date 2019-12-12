Kars-Ardahan-Iğdır tanıtım günleri başladı

Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler federasyonu tarafından gerçekleşen “Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri” İstanbul’da başladı.
Kars, Ardahan, Iğdır Dernekler federasyonu tarafından gerçekleşen “Kars, Ardahan, Iğdır Tanıtım Günleri” İstanbul'da başladı.
İstanbul Beylik düzü etkinlik alanında kültürel öğe ve yöresel ürünlerin tanıtılacağı iki çadır kuruldu. 5 gün boyunca sürecek etkinlikte vatandaşlar, çadırları gezerek yöresel ürün satın alabilecek. Tanıtım günleri için alanına gelen misafirler için halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.