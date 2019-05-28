Kayalıklardan düşen Çoban Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı

Iğdır'ın Tuzluca İlçesi'nde kayalıklardan düşen çobana saatlerce yapılan yürüyüşten sonra ulaşıldı.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesine bağlı Osman köy kırsalında Hayati Berkay hayvan otlatırken kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralı çobanı Jandarma Afad ve 112 acil ekipleri kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık yarım saatlik bir yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan ekipler yaralı çobana ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı çoban 10 kilometrelik yürüyüşün ardından ambulansa konularak Iğdır Devlet hastanesine kaldırıldı.