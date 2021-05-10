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Kaymakam Çiğdem, Anneler Günü'nde şehit annelerini unutmadı

Tuzluca İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem, Anneler Günü vesilesiyle ilçede bulunan şehit ailelerini ziyaret etti.


Iğdır'ın Tuzluca İlçesi Kaymakamı Salih Çiğdem, ilçede bulunan şehit annelerini ve ailelerini "Anneler Günü" dolayısıyla yalnız bırakmayarak, evlerinde ziyaret etti. Şehit anneleri ile bir süre sohbet eden Kaymakam Çiğdem, Anneler Günü'nde şehit annelerinin anneler gününü kutladı.


Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren şehit anneleri ise İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem'e teşekkür etti.

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