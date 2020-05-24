İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kaymakam Lütfullah Göktaş, bayramlaşma ziyaretlerinde bulundu

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma ziyaretlerinde bulunduIğdır Karakoyunlu ilçesi Kaymakamı Lütfullah Göktaş, ilk olarak Karakoyunlu ilçesi Taşburun Köyü Jandarma Karakolunu, ardından Karakoyunlu Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri ve İlçe emniyet amirliği personellerini ziyaret ederek sosyal mesafe kurallarına riayet edip personel ve çalışanlarla bayramlaştı.

Iğdır Karakoyunlu ilçesi Kaymakamı Lütfullah Göktaş, Ramazan Bayramı münasebetiyle bayramlaşma ziyaretlerinde bulundu


Iğdır Karakoyunlu ilçesi Kaymakamı Lütfullah Göktaş, ilk olarak Karakoyunlu ilçesi Taşburun Köyü Jandarma Karakolunu, ardından Karakoyunlu Vefa Sosyal Destek Grubu personelleri ve İlçe emniyet amirliği personellerini ziyaret ederek sosyal mesafe kurallarına riayet edip personel ve çalışanlarla bayramlaştı.


Kaymakam Göktaş, bayram ziyaretlerinde personel ve çalışanların bayramını kutlamakla beraber , ülkemizde devam eden Covid -19 salgınına karşı tedbirleri elden bırakmamayı ve böylesi özel günlerde sosyal mesafe kurallarına daha çok dikkat ederek sağlıklı ve güzel günlere daha çabuk ulaşılabileceğini vurguladı.


Daha sonra ziyaret sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.