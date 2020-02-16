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Kaza anı kameralara yansıdı

Iğdır’da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne ait şehir polis kameralarına yansıdı.

Iğdır'da meydana gelen trafik kazası, İl Emniyet Müdürlüğüne ait şehir polis kameralarına yansıdı.


Kaza, Iğdır merkez Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Tuzluca istikametine seyreden ve aniden U dönüşü yapan pikap, Tuzluca istikametinden gelen otomobili görmeyince kaza kaçınılmaz oldu. Karşı şeritten gelen otomobil çarpışmanın şiddetiyle önce refüje, daha sonra da karşı şeride savruldu. Yaşanan kaza anları şehir polis kamerasına yansıdı.

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