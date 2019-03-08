Kaza kurşunuyla şehit olan uzman çavuş memleketine uğurlandı

Iğdır'da dün kaza kurşunuyla şehit olan Uzman Çavuş Samet Özkan, bugün Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında düzenlenen törenle memleketi Adana'ya dualarla uğurlandı.

Iğdır'da bulunan hudut birliğinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada Uzman Çavuş Samet Özkan şehit oldu. Şehadete ulaşan Uzman Çavuş Samet Özkan için Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanında tören düzenlendi. Tören, şehit Özkan'ın naaşının silah arkadaşlarının omzunda alana getirilerek katafalka koyulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu. Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan'ın konuşmasının sonra Uzman Çavuş Samet Özkan'ın ruhuna dualar okundu.

Törenin sonunda şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Adana'ya uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığından başsağlığı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Iğdır'da bulunan hudut birliğinde meydana gelen silah kazasında Uzman Çavuş Samet Özkan'ın şehit olduğu belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

"Bakan Akar başsağlığı mesajı yayımladı"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, şehit Uzman Çavuş Samet Özkan için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Bakan Akar, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.