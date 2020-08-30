Kerbela şehitleri Iğdır'da anıldı

Muhammed'in torunu Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1381'înci yıl dönümü kapsamında Iğdır'da farklı camilerin avlu ve bahçelerinde anma programı düzenlendi.

Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilişinin 1381'înci yıldönümü etkinlikleri ülke genelinde korona virüs salgını nedeniyle iptal edilmişti. Iğdır'da bir araya gelen vatandaşlar Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyarak Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesini andı. Iğdır'da farklı camilerin avlu ve bahçelerinde toplanan vatandaşlar, mersiyeler eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad etti.