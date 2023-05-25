İhlas Haber Ajansı

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Kesinleşmiş cezası şahıs operasyon ile yakalandı

Iğdır’da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Suç Araştırma Timi (JASAT), operasyonuyla yakalandı.

Iğdır'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, Suç Araştırma Timi (JASAT), operasyonuyla yakalandı.


Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık suçundan kesinleşmiş 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P'yi, yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu M.P'nin Enginalan köyünde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon ile M.P. gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından firari hükümlü cezaevine gönderildi.

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