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Kıbrıs Gazisi İhsan Malk, son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İhsan Malk, memleketi Iğdır’da düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.

Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi İhsan Malk, memleketi Iğdır'da düzenlenen cenaze töreni ile defnedildi.


Iğdır Asri mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, beraberindeki kurum müdürleri, gazinin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Cenaze namazı sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek kılındı.Cenaze törenin ardından Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, gazinin son örtüsü Türk Bayrağını gazinin ailesine teslim ederek başsağlığı diledi.

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