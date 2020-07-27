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Kınalı keklik ve yavrularının biçilmiş buğday tarlasında beslendiği anlar görüntülendi

Iğdır’da erozyonun en çok yaşandığı Aralık ilçesinde yer alan Aralık Kazım Karabekir Tarım İşletmesi arazisinde, kınalı keklik ve yavrularının biçilmiş buğday tarlasında beslendiği anlar görüntülendi.

Iğdır'da erozyonun en çok yaşandığı Aralık ilçesinde yer alan Aralık Kazım Karabekir Tarım İşletmesi arazisinde, kınalı keklik ve yavrularının biçilmiş buğday tarlasında beslendiği anlar görüntülendi.


Genellikle mart ayından itibaren yumurtlamaya başlayan dişi keklikler, yavruları yumurtadan çıktıktan sonra onları uçmaya ve beslenmeye alıştırıyor. Iğdır'ın Aralık ilçesinde bulunan TİGEM Kazım Karabekir Tarım İşletmesi Müdürlüğüne ait biçilmiş buğday tarlasında otlayan anne kınalı keklik ve yavruları bütün ilgiyi üzerine çekti.

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