İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırsal yatırımların desteklenme süresi uzatıldı

Iğdır İl tarım ve orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Kırsal Yatırımların Desteklenmesi Başvuru sürelerinin uzatıldığı açıklandı.


Açıklamada, “Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında tebliği gereği 2019 yılı başvuru son tarihi 14 Kasım 2019 olarak değiştirilmiştir. Hibe programından faydalanmak isteyen yatırımcılarımız, 14 Kasım 2019 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinden başvuru yapmaları gerekmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.