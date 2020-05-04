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Kırsalda bulunan kurt yavruları koruma altına alındı

Iğdır Halfeli beldesi kırsalında çobanlar tarafından bulunan kurt yavruları koruma altına alındı.


Iğdır Halfeli beldesi kırsalında koyun otlatan çobanlar anneleri olmayan kurt yavruları gördü. Çobanlar hemen Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. Çobanlar tarafından bulunan yavrular yetkililere teslim edildi. Yapılan ilk muayenelerinin ardından sağlık durumunda herhangi bir problem olmadığı tespit edilen yavru kurtlara ekipler tarafından süt verildi. Bulunan kurt yavrularının bakım ve rehabilitasyonu tamamlandıktan sonra bulunduğu ortama geri bırakılacağı öğrenildi.

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