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Kontrolden çıkan araç sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Iğdır’da iki aracın çarpması sonucu araçlardan birisi sulama kanalına düştü, bir kişi yaralandı.

Iğdır'da iki aracın çarpması sonucu araçlardan birisi sulama kanalına düştü, bir kişi yaralandı.


Kaza, Iğdır Aktaş ve İskender Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İki aracın çarpışması sonucu araçlardan biri sulama kanalına uçtu. Sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kazayı hafif yaralarla atlattı. Olay yerinden geçen ve kazayı gören sürücülerin sağlık personeli çağırması ile yaralı, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kanala düşen araç ise vinç ile olay yerinden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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