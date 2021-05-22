Köpekten kaçarak ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Edinilen bilgiye göre, Iğdır Merkez Emek Mahallesinde ikamet eden Büşra Atmaca isimli vatandaşın kedisi, bir köpeğin kovalaması üzerine ağaca çıktı. Köpekten korkarak ağaca çıkan Kedinin kurtarılması için kedi sahibi Büşra Atmaca ekiplerden yardım istendi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri köpekten korkarak ağaca sığınan kediyi kurtararak Büşra Atmaca'ya teslim etti.

Kedisine kavuşan Büşra Atmaca, “Kedim köpekten korkarak ağaca çıktı. Bir türlü aşağı inmedi. Bende itfaiye ekiplerini çağırdım, sağ olsunlar gelip kedimi ağaçtan indirdiler” dedi.