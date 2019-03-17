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Kore gazisi Tuzluca'da son yolculuğuna uğurlandı

Kore Gazisi Ramazan Ramazan, Tuzluca’nın Gaziler Köyünde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Kore Gazisi Ramazan Ramazan, Tuzluca'nın Gaziler Köyünde düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.


Cenaze törenine Vali Enver Ünlü, Tuzluca Kaymakamı Abdullah Kadıoğlu, 5. Hudut Alayı ve Garnizon Komutanı P. Albay Yılmaz Doğan, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Adem Safa, gazimizin ailesi ve vatandaşlarımız katıldı.


Vali Ünlü, cenaze töreninin ardından merhum gazimizin ailesine sabır ve başsağlığı dileklerini ileterek tesellide bulundu.

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