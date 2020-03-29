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Korona Virüs denetimleri devam ediyor

Iğdır’da korona virüs ile mücadele kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda başlatılan gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Iğdır'da korona virüs ile mücadele kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatları doğrultusunda başlatılan gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.


Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim Ekiplerince, et ve süt ürünleri, unlu mamuller, market, şarküteri gibi gıda üretimi ve satışı yapan bütün işletmelerde kontrol ve denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Denetimlerde gıda hijyeni konusunda işletmeler uyarılarak, korona virüs ile ilgili broşürler dağıtıldı. Uyulması gereken kurallar işletmecilere anlatıldı.

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