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Koruma altına alınan Kızıl Şahin'in beslenmesi görüntülendi

Iğdır’da ekipler tarafından koruma altına alınan Kızıl Şahin’in beslenmesi görüntülendi.

Iğdır'da ekipler tarafından koruma altına alınan Kızıl Şahin'in beslenmesi görüntülendi.


Doğada bulunan ve Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Kızıl Şahin'in bakımı ve beslenmesi özenle yapılıyor. Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, nesli tükenme tehlikesi altında olan Kızıl Şahin'in tedavisini yaptıktan sonra beslenmesini yaptı. Beslenirken kayıt altına alınan Kızıl Şahin'in görüntüsü görenleri kendine hayran bıraktı. Büyük bir iştahla önüne konulan eti yiyen Kızıl Şahin, bakımı yapıldıktan sonra tekrar doğaya bırakılacak.

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