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Kulakları kesilen Pitbull tedavi altına alındı

Iğdır’da Pitbull cinsi bir köpeğin kulaklarını kesen şahsa 11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı.

Iğdır'da Pitbull cinsi bir köpeğin kulaklarını kesen şahsa 11 bin 467 TL idari para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Sosyal medya üzerinden gelen ihbarı değerlendiren ekipler, kulakları kesilmiş Pitbull cinsi köpek ile karşılaştı. Sahibi tarafından kulakları kesilmiş Pitbull cinsi köpeği gören ekipler hemen harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, köpeği koruma altına alırken, köpeğin kulaklarını kesen M.R.A. isimli şahsa ise 11 bin 467 TL idari para cezası uyguladı. Yaralı köpek Iğdır Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi tarafından teslim alınarak koruma altına alındı. Tedavisi yapılan köpeğin genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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