Kurban bayramı öncesi gıda denetimleri artırıldı

“Denetim ve kontroller aralıksız devam edecek”

Halkın her daim güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için denetim ve kontrollerin aralıksız devam ettiğini belirten İl Müdürü Özkan Yolcu, “İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Bakanlığımızın da üzerindi önemle durduğu Gıda Denetim ve Kontrollerine İlimiz genelinde özellikli toplu gıda tüketim, üretim ve satış yapan işletmelerde Kurban Bayramı öncesi 2021 yılı İl Gıda Numune Alma Planı kapsamında risk esasına dayalı olarak denetlenip numune ürünler olarak; hamburger köftelerinden tek tırnaklı eti, domuz eti, kanatlı eti aranması, pizzalardan ve pasta numunelerinden mikrobiyolojik yönden hijyen kontrolünün sağlanması amacıyla numuneler alınarak ilgili laboratuvarlara analiz amaçlı gönderilmiş, işyerlerinin halka açık ve kapalı alanları hijyen ve temizlik yönünden denetlenmiştir. İl Müdürlüğümüz Gıda Kontrol ekiplerince denetimler aralıksız devam etmektedir” dedi.