İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Leylekler Iğdır'ı terk etmiyor

Iğdır’da son günlerde sıcak havanın etkisini arttırması üzerine leyleklerin göç etmediği görüldü.

Iğdır'da son günlerde sıcak havanın etkisini arttırması üzerine leyleklerin göç etmediği görüldü.


Her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlayan ve özellikle leyleklerin uğrak mekanı olan Iğdır'da, bu kış havaların sıcak olmasından dolayı leyleklerin göç etmediği görüldü. Barınmak ve üremek için sürekli olarak sıcak bölgelere göç eden leylekler, Iğdır'da havaların sıcak olmasından dolayı göç etmiyor. Yuva için genellikle elektrik direkleri, baca ve Cami üstlerini tercih eden leylekler, Iğdır'ın sembolü olduğu içinde kente ayrı bir hava katıyor.


Iğdır'da havaların sıcak olduğunu ve halen kar yağmadığını belirten Seher Albayrak isimli vatandaş, “Iğdır'da hava bu yıl çok sıcak ve halen kar yağmadı. Gecen hafta Ağrı'daydık. Iğdır'a çok yakın olmasına rağmen aşırı derecede soğuk, kar yağışı ve kar yağışından dolayı yollar kapanmıştı. Ama Iğdır'da hava o kadar sıcak ki Leylekler halen göç etmedi. Leyleklerin göç etmemesi de bize havaların çok sıcak olduğunu gösteriyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.