Lösemili çocuklar için kermes

Okul öğretmenlerinden Elif Akyıldız'ın öncülüğünde öğretmen, öğrenci ve velilerinin katkılarıyla lösemili çocukların ihtiyaçlarının giderilmesi için kermes düzenlendi. Sağlık, Temizlik ve Yeşilay Kulübü öğretmeni Elif Akyıldız, öğrencilere yönelik yaptığı bilgilendirme seminerlerinde hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak ve kermes fikrinin de amacına ulaştığını belirtti. Akyıldız, “Toplumsal sorumluluk sahibi her birey, içinde bulunduğu çevrenin de bilgilenmesini sağlayabilmek için konuyu gündeme getirmeli ve çevresini bilinçlendirmelidir. Biz çalıştığımız kurumda duyarlılık yaratarak öğrenci ve öğretmenleri harekete geçirdik” dedi.

Okul müdürü Cahit Sevindik ise, “Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerle birinci amaç lösemi hastalığının tanınması ve okulumuzda farkındalığın artırılmasıdır. Bu güzel çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.