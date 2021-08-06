Mayın temizliği yapan işçi meydana gelen patlamada yaralandı

Iğdır'da İran sınırına yakın bölgede bulunan mayınlı arazide temizleme çalışması yapan bir işçi mayının infilak etmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 12.00 sularında Iğdır'ın Aralık ilçesinde İran sınırına yakın bir konumda yapılan mayın çalışmaları sırasında bir anda bir mayın patladı. Gökay Karakolu bölgesinde yapılan mayın çalışmalarına katılan yabancı uyruklu Takemore Masikasika (41) ağır şekilde yaralandı. Patlama sonucu yaralanan Masikasika, Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yabancı uyruklu işçi Takemore Masikasika'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.