İhlas Haber Ajansı

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Meteoroloji uyarmıştı, Iğdır'da sağanak yağış başladı

Meteoroloji 16.

Bölge Müdürlüğünün yaptığı sağanak yağış uyarısı sonrası Iğdır'da sağanak yağış başladı.


Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Öte yandan, Iğdır'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanırken, hazırlıklı çıkanlar ise şemsiye ile yağmurdan korundu.

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