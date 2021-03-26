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Meteorolojiden Iğdır için 'zirai don' uyarısı

Erzurum Meteoroloji 12.

Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Iğdır için 'zirai don' uyarısı yaptı.


Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarımsal faaliyetlerin başladığı Iğdır'da hava şartlarından dolayı çiftçileri uyardı. Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki hafta başına kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Iğdır çevrelerinde zirai don beklendiğinde başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

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