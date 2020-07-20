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Meteoroloji'den sıcaklık uyarısı

Erzurum Meteoroloji 12.

Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM), bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 5 ila 8 derece arasında artacağı uyarısında bulundu.


Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ağrı ve Ardahan illerini kapsayan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü hava sıcaklıkları ile ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyredeceği beklendiğinden, özellikle güneş ışınların dik geldiği 11 ila 16 saatleri arasında güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

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