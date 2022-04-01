Mezarlıktaki yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan mezarlıkta yangın çıktı. Tinercilerin çıkardığı iddia edilen yangını göre vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında bazı mezar taşlarının yandığı, bazılarının ise zarar gördüğü öğrenildi.