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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdırlı öğretmenleri tebrik etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır’da uzaktan eğitim verilen EBA TV ve TRT yayınlarını izlemekte sorun yaşayan öğrencilerin dersleri izleyebilmesi için televizyon frekans ayarlarını yapan öğretmenleri tebrik etti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır'da uzaktan eğitim verilen EBA TV ve TRT yayınlarını izlemekte sorun yaşayan öğrencilerin dersleri izleyebilmesi için televizyon frekans ayarlarını yapan öğretmenleri tebrik etti.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında uzaktan eğitim verilen EBA TV ve TRT yayınlarının frekans ayarlarını yapmak amacıyla görevlendirilen 20 öğretmen köy köy dolaşıyor. Öğretmenlerin bu çabasını gören Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabında öğretmenlere sevgi ve selamlarını gönderdi.Ziya Selçuk Twitter paylaşımında, “Iğdır'da uzaktan eğitim için yollara düşen öğretmenlerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Öğrencileri TRT, EBA TV'yi izleyebilsin diye ev ev dolaşıp frekans ayarı yaptıklarını öğrendim. Tarifi mümkün olmayan bir mutluluk yaşıyorum. İyi ki meslektaşız, iyi ki varsınız” sözlerine yer verdi.

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