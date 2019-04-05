İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Minik öğrenciler doğa ile buluştu

Iğdır Merkez Hüsnü Özyeğin İlköğretim Okulu öğrencileri doğa ve toprakla buluştu.


Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü deneme üretimi yapan serasını ziyaret eden öğrencilere, serada yetiştirilen çiçek ve ürünler hakkında bilgi verildi.


Geleceğimiz olan çocukların bu etkinliklerle toprağı ve tarımı tanımasının ilk adımları olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Topraklarımızın boş kalmasını istemiyorsak çocuklarımıza toprağı, doğayı sevdirmeli, tarımı öğretmeli, tarımın önemini ve vazgeçilmez olduğunu anlatmalıyız” dedi.


Etkinlik, öğrencilere verilen bilgilerin ardından, tarla, sera gezisi ve çiçek dağıtımı ile sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.