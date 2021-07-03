Minik yüreklerden örnek davranış

Iğdır'ın Küllük köyünde minik hayvan severler tarafından bulunan Ebabil kuşu koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Küllük köyünde ikamet eden minik hayvan severler Ebabil kuşu buldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alınan Ebabil kuşu, ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Tedavi altına alınan Ebabil kuşu, besleme ve bakımı yapıldıktan sonra doğal ortamına salınacağı öğrenildi.