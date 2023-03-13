Motosiklet kamyonetin altında kaldı: 1 ölü

Iğdır'da motosikletli kurye olarak çalışan Şahin Çakar, önünde seyir eden kamyonetin sola dönüş yapması sonucu kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Iğdır Karakuyu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli kurye olarak çalışan Şahin Çakar, motoru ile işe gitmek için yola çıktı. Çakar'ın önünde seyir eden Ahmet Aydemir yönetimindeki kamyonet iddiaya göre sinyal vermeden sola dönüş yaptı. Bu esnada Şahin Çakar, motoru ile kamyonetin altına girdi. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 acil servise haber verdi. Ağır yaralı olarak ambulans ile Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan Çakar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna kaldırılan Çakar'n cenazesi otopsiden sonra alınarak Karakuyu köy mezarlığına defnedildi. Sürücü Aydemir, gözaltına alınırken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Çakar'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.