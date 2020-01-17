Motosikletli gençleri başlarındaki kask ölümden kurtardı

Iğdır’da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosikletli gençleri ölümden başlarındaki kask kurtardı.
Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın çarptığı motosikletli gençleri ölümden başlarındaki kask kurtardı.
Edinilen bilgilere göre, Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen hafif ticari aracın sürücüsü, o sırada diğer istikametten gelen motosikletli sürücüyü fark etmedi. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Motosikletin arka kısmında oturan ve sürüklenen gencin başındaki kask, genci ölümden kurtardı.
Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.