İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müftü Açık, yaz Kur'an kursuna ziyaret etti

2021 Yılı Yaz Kur’an Kurslarının açılması ile birlikte camiler çocuk sesleriyle şenlendi.

2021 Yılı Yaz Kur'an Kurslarının açılması ile birlikte camiler çocuk sesleriyle şenlendi.


Iğdır İl Müftüsü Dr. İrfan Açık Merkez Ulu Camii Yaz Kur'an Kursunu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.


15 Temmuz ruhundan bahseden Dr. İrfan Açık, “15 Temmuz inancımıza sadakat nişanemizdir. İmanımıza, bayrağımıza, devletimize sahip çıkarak izzetimizi, serefimizi, onurumuzu çiğnetmeyen şehitlerimiz ve gazilerimizi unutmadık, unutmayacağız. Hepsini rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.


Öğrencilere Diyanet Çocuk Dergisi ve çeşitli ikramlar dağıtıldıktan sonra program sana erdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.