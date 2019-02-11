Muhtar adayının afişleri ağaçlara asmasına tepki

Iğdır'da bir muhtar adayı yaptırdığı afişleri mahallede bulunan ağaçlara asınca vatandaş tepki gösterdi.

Iğdır merkez Bağlar Mahallesi muhtar adayı Yavuz Makinist, bastırdığı afişleri Bağlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan asırlık ağaçlara asınca vatandaşlar tepki gösterdi. İnşaat çatılarında kullanılan çivi ve pet şişe kapaklarına takılan çivi yardımıyla asılan afişler vatandaşların tepkisini çekti. Sadık Kaçar isimli bir vatandaş, “Bu şekilde ağaçları kullanmaları iyi bir şey değil. Reklam yapmak istiyorlarsa belediyenin boş panoları var. Asılan bu afişler ağaçlara zarar vermekten başka bir şeye yaramıyor” dedi.