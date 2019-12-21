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Nah??van ?zerk Cumhuriyeti ile Mutat toplant?s? yap?ld?

T?rkiye Cumhuriyeti I?d?r Hudut Komiserli?i ile Nah??van ?zerk Cumhuriyeti Hudut Komiserli?i heyetleri aras?nda Nah??van’da mutat toplant?s? d?zenlendi.

T?rkiye Cumhuriyeti I?d?r Hudut Komiserli?i ile Nah??van ?zerk Cumhuriyeti Hudut Komiserli?i heyetleri aras?nda Nah??van'da mutat toplant?s? d?zenlendi.


I?d?r Valisi Enver ?nl?'n?n ba?kanl???n? yapt??? T?rkiye Cumhuriyeti heyeti ile T?mgeneral Niyameddin Ta??yev'in ba?kanl???n? yapt??? Nah??van ?zerk Cumhuriyeti heyeti aras?nda yap?lan toplant?da, m??terek s?n?r g?venli?i konular? g?r???ld?.

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