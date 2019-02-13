Nizipli şehid için mevlit okutuldu

Iğdır'da Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarıyla girilen çatışma neticesinde şehit düşen Onbaşı Ahmet Furkan Köse için Aralık Şehit Er Ali Tekin Kışlasında mevlit okutuldu.

Törene, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı P. Albay Hakkı Bahadır Öztürk, Aralık Kaymakamı Sercan Gökdemir, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, İl Jandarma Komutanı Hakan Başakçı, İl Müftüsü Mustafa Tekin, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mesut Sinirli, ilçe kurum amirleri, şehit aileleri ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan mevlit programında konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, “kahraman şehidimizi rahmetle anıyoruz. Şair söylüyor ya, “Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır” bu toprakları aziz kanlarıyla sulayıp vatan yapan ve bugün 82 milyon vatandaşımızın barış ve huzur içerisinde yaşamasını temin eden şehitlerimize ne kadar minnet duysak azdır. Bugün Ahmet Furkan Köse şehidimizin şahsında bütün şehitlerimizi rahmetle anacağız. Onlar Peygamber Efendimize komşu oldular. Dünya üzerinde sevgili peygamberimizin övgüsüne mazhar olan tek ordu bu ordudur. Al sancağımızı hudut boylarında gurur ve şerefle dalgalandırarak vatanını, milletini, bayrağını ve ezanını koruyup, kollamayı namus bilen ve işte kışla kapısında yazdığı gibi orduya sadakat şerefimizdir diyerek her koşulda görev yapmaya hazır askerlerimizden Allah razı olsun. Bu kutsal vatan toprakları kolay kazanılmadı. Bugün şehitlerimiz sayesinde çok şükür hür bir şekilde yaşıyoruz. Bizde aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmakla mükellefiz. 82 milyon, hepimiz bir aileyiz. Hiçbir ayrım gözetmeksizin hepimiz bu ülkenin birinci sınıf vatandaşıyız. Kimse bizim birliğimizi bozamaz. Buna yeltenenler Türk Ordusunun çelik yumruğuyla karşılaşacaklardır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da cennet vatanımızda al sancağımız nazlı nazlı dalgalanacak ve ezanlarımız beş vakit okunmaya devam edecektir” dedi.

Şehidin özgeçmişinin okunması, konuşmaların yapılması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden program, ikramların ardından dualarla sona erdi.