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Normalleşme sürecinin ilk uçağı iniş yaptı

Korona virüs tedbirleri kapsamında askıya alınan uçuşlar, seyahat kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte yeniden başladı.


Günler sonra uçuşların başladığı Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'nda ve uçaklarda korona virüse yönelik yoğun tedbirler alındı. Bu kapsamda havalimanının her noktasına sosyal mesafe ve maske kuralını hatırlatan yazılar asıldı.


Öte yandan, görevli ekipler ve güvenlik görevlilerinin maske, eldiven ve siperlik takarak önlem aldığı havalimanında yolculara sık sık sosyal mesafe uyarıları yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndan 158 yolcusuyla kalkan uçak, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na iniş yaptı. Pistte iniş yapan uçak, havalimanı ekipleri tarafından su gösterisi töreni ile karşılandı. Iğdır'a iniş yapan uçak daha sonra 165 yolcu ile İstanbul'a uçuş gerçekleştirdi.

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