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Öğrenciler emniyet müdürlüğünü ziyaret etti

Iğdır merkez Şehit Piyade Er Erdem Yüce İlköğretim Okulu öğrencileri İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.


Şehit Piyade Er Erdem Yüce İlköğretim Okulu öğretmen ve 47 öğrenci İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette öğretmen ve öğrencilere Polis Teşkilatı ve işleyişi hakkında gerekli bilgilendirilmeler yapıldı. Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne geçilerek, Toplumsal Olaylara Müdahale (TOMA) araçları hakkında bilgi verildi. Daha sonra Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde Kent Güvenliği Yönetim Sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

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