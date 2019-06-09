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Öğrenciler, entomoloji laboratuvarı ziyaret etti

Iğdır Mehmet Murat İşler Lisesi öğrencileri, Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakültesinde Entomoloji Laboratuvarını ziyaret etti.


Böcekler konusunda farkındalık oluşturma amacıyla düzenlenen ziyarette, Üniversite Bitki Koruma Bölümü Başkanı Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık, öğrencilere böcek türleri hakkında bilgi verdi. Doğanın bir parçası olan böceklerin aynı zamanda besin zincirinin de önemli bir halkası olduğunu anlatan Gözüaçık, insanların doğaya zarar vermemesi gerektiğini söyleyerek böceklerin doğanın dengesi için çok önemli olduğunun mesajını verdi. Iğdır'da bulunan böcek türleri hakkında da bilgi veren Gözüaçık, Entomoloji Laboratuvarında öğrencilerle birlikte mikroskopla bazı böcek türlerini incelediler.


Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık, böyle bir çalışmaya katkı sunmaktan son derece mutlu olduğunu söyledi.

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