Öğrenciler in tercihi yine Iğdır Üniversitesi oldu

Buna göre Iğdır Üniversitesine lisans Bin 094, önlisans Bin 728 olmak üzere toplamda 2 bin 822 öğrenci kayıt hakkı kazandı. Yüzde 84 doluluk oranıyla Iğdır Üniversitesi öğrenci sayısı (lisans-önlisans) 8 bin 708' e yükselecek.

Yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 84 oranında doluluğa ulaşan Iğdır Üniversitesi, yeni kurulan üniversiteler arasında en çok tercih edilen üniversitelerden bir tanesi oldu.

Sonuçlara göre Iğdır Üniversitesi bünyesindeki bölüm ve programların birçoğunun doluluk oranı yüzde yüz. Yüzde yüz doluluk oranına ulaşan bölüm ve programlar ise şöyle:

“Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu Spor Yöneticiliği, Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik, Sanat Tarihi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi, İlahiyat Fakültesi İlahiyat (İÖ),Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sosyal Hizmet, Iğdır Meslek Yüksekokulu Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Çağrı Merkezi Hizmetleri, Lojistik, Özel Güvenlik ve Koruma, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, Iğdır Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çevre Sağlığı, Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi (İÖ), Evde Hasta Bakımı, Evde Hasta Bakımı (İÖ), Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım (İÖ), Optisyenlik, Optisyenlik (İÖ), Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ), Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ), Yaşlı Bakımı, Yaşlı Bakımı (İÖ), Iğdır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı, Harita ve Kadastro, İnşaat Teknolojisi, Makine, Tapu ve Kadastro, Tuzluca Meslek Yüksekokulu Adalet, Çocuk Gelişimi, Eczane Hizmetleri, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon, Laborant ve Veteriner Sağlık, Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ), Sosyal Hizmetler, Sosyal Hizmetler (İÖ)

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma tebrik mesajı paylaştı. Rektör Alma mesajında, “Iğdır Üniversitesi ailesine katılan ve üniversiteli olma heyecanı yaşayan tüm öğrencileri tercihlerinden dolayı tebrik ediyor, üniversitemizde devam edecekleri eğitim hayatında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.