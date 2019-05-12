Öğrencilerden görsel sanat sergisi

Okul bahçesinde düzenlenen sergiye katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, sergideki resimleri tek tek inceleyerek öğrencileri kutladı.

Gönen, “Okullarımızda eğitimin yanı sıra kişi becerilerini ortaya koyan resimlerin yapılması öğrencilerimizin çok yönlü olarak eğitildiğini ortaya koymaktadır. Her öğrencimiz kabiliyetleri ve becerisi doğrultusunda yetişmelidir” dedi.

Öğrencilerin yaptıkları resimler büyük ilgi gördü.