Öğrencilerden kardeşlik örneği

Projenin, Iğdır Merkez Çakırtaş köyü İlkokulu öğretmenlerinden Şeyma Taş'ın, Maltepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kadir Çakır ile sosyal medya üzerinden yaptığı bağlantı sonucu ortaya çıktığı belirtildi.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında minik kardeşlerinin yüzünü güldürdüklerini belirten Maltepe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Ahmet Kadir Çakır, “bu okulda okuyan 126 öğrencimizin yüzünü güldürmeye vesile olmak istedik. Bugün burada kardeşlerimizin mutluluklarını paylaşıyoruz. Yardıma ihtiyaçları oldukları için değil, abi kardeş olduğumuz için o köprüyü batıdan doğuya sağlam temellerle atmak için mücadele vermekteyiz. Öğrenci konseyleri ve bütün Sivil Toplum Kuruluşlarına (STK) bu mutluluğu yaşamayı tavsiye ediyoruz. Ekibimle gurur duyuyor ve emeği gecen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

2 yıldır okulda görev yaptığını dile getiren Şeyma Taş ise, “bazı öğrencilerimin yardıma ihtiyacı olduğunu gördüm ve o öğrencilerimin diğer öğrencilerden farkının olmaması gerektiğini düşümdüm. Maltepe Üniversitesinde böyle yardımlarda bulunduğunu öğrendim. Daha öncede Muş'ta yardımda bulunduklarını öğrenince sosyal medya üzerinden haberleştik. Şimdide okulumuzda yardım etmeyi uygun gördüler. Emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Proje kapsamında, 126 öğrenciye kışlık mont, bot, atkı, bere, eldiven ve kırtasiye malzeme desteği yapıldığı belirtildi.