İhlas Haber Ajansı

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Öğrencilere doğa koruma konularında eğitim

Iğdır’daki okullarda okuyan öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, tabiat turizm ve doğa koruma konularında eğitim düzenlendi.

Iğdır'daki okullarda okuyan öğrencilere biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, tabiat turizm ve doğa koruma konularında eğitim düzenlendi.


Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Ekipler, Iğdır Tuzluca Aliköse köyüne giderek Aliköse Ortaokulu öğrencilerine, biyoçeşitlilik, biyokaçakçılık, tabiat turizm, doğa koruma konularında eğitim verdi. Eğitim sonunda öğrencilere çeşitli materyaller dağıltılırken toplu fotoğrafta çektirdiler.

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