Öğrencilere tasarruflu su kullanımı farkındalığı eğitimi

Iğdır'da öğrencilere tasarruflu su kullanımı farkındalığı konusunda eğitim veriliyor.

Iğdır'da “Su Verimliliği Seferberliği Eğitimi” programı çerçevesinde aralıksız devam eden farkındalık oluşturma çalışmaları çerçevesinde Aşağı Çarıkçı İlkokulu ve Yukarı Çarıkçı İlkokulu'nda toplam 85 öğrenciye tasarruflu su kullanımı konusunda eğitim düzenlendi.

Eğitim ile öğrencilere evsel su tüketiminin azaltılması ve su verimliliği konularında video ve slayt destekli sunumlar aktarılırken; öğrenciler de tasarruflu su kullanımı konusunda bilgilerini aktardı. Eğitim sonunda öğrenciler, tarımsal üretimle olan bağlarının arttırılması amacıyla, teknik personeller ile beraber fide dikimi gerçekleştirdi.