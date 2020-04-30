Öğretmenler ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler arasında bir süre önce düzenlenen gıda yardımı kampanyasında toplanan paralarla alınan gıda paketleri ihtiyaç sahibi ailelerle verildi.

Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi Müdürü Hikmet Ulaş ve baş müdür yardımcısı Yakup Anuk, öğretmenler tarafından yapılan bağışlarla alınan yardım kolilerini okulun çevresinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere dağıttı. Iğdır Haydar Aliyev Fen Lisesi Müdürü Hikmet Ulaş, “Okulumuz öğretmenleri arasında sosyal yardımlaşma adına topladığımız paralarla aldığımız bu gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık” dedi.

Iğdır İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Gönen, “Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında bir kampanya yaptık. Her okul kendi çevresindeki yardıma muhtaç aileleri tespit edip öğretmenlerinden gönüllülük esasına bağlı olarak topladığı paralarla gıda kolileri hazırlayarak ihtiyaç sahibi 148 aileye ulaştırmışlardır”şeklinde konuştu.

Kampanyası çerçevesinde 148 gıda kolisi ihtiyaç sahibi ailelerle dağıtıldı.