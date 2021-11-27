İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Öğretmenler sis altında doğa yürüyüşü yaptı

Iğdır’da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.


Iğdır'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması, hafta boyunca yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Iğdır İl Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında bir araya gelen öğretmenler, Kasımcan köyünden başlattıkları doğa yürüyüşüne, Oba Köyü İlk Öğretim Okulu bahçesinde son verdiler. Yürüyüş sırasında oluşan sis ise güzel görüntüler oluşturdu. 7 kilometre boyunca yürüyen öğretmenlere Kasımcan köyü kadınları, çorba ve semaverde çay ikram ettiler.


İkramlar sonunda öğretmenlere okullarının bahçelerinde dikmeleri için Çanakkale'den getirilen meşe palamudu dağıtıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.