Öğretmenlerden örnek davranış

Iğdır Merkez Mezra köyünde öğretmenlik yapan Ahmet Murat Alagöz ve Sadık Böke, yaptıkları girişim sonucu öğrencilerini giydirdi. Köyde ücretli öğretmenlik yapan öğretmenler, bazı öğrencilerin ayakkabılarının eski ve yırtık olması üzerine sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Sosyal Medya üzerinden yardım kampanyası başlatan ücretli öğretmenlere, 100 adet ayakkabı ve mont gönderildi. Yardım kolilerini kargodan alan öğretmenler, Mezra ve komşu köy olan Alköçek köyünde bulunan İlkokul öğrencilerine dağıttı.

Köye giderek gelen yardımları dağıtan İl Milli Eğitim Müdürü Ercan Budanur, “ücretli öğretmenlerimiz Ahmet Murat Alagöz ve Sadık Böke'yi kutluyorum. Güzel bir çalışma yapmışlar. Bu öğrencilerimiz artık üşümeyecek. Öğretmen dediğin her alanda başarılı olmalı ve öğrencisine sahip çıkmalıdır” ifadelerini kullandı

Köyde ücretli öğretmenlik yaptıklarını dile getiren Sadık Böke, “öğrencilerimizin ayakkabı ve montlarının olmadığını görünce bir yardım kampanyası başlattık. Sağ olsun duyarlı vatandaşlarımız hemen destek verdi. Bot ve mont gönderdiler. Bizde öğrencilerimizi sevindirdik. Fazlalıkları da komşu köyümüz Alköçek ilkokulundaki öğrencilere vererek onları da üşümekten kurtarıp sevindirdik” dedi.

Çocukları sevindirdikleri için çok mutlu olduklarını belirten Ahmet Murat Alagöz ise, “bu çocuklarımızın sevincini arttıran hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.