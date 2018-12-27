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Öğretmenlerden örnek davranış

Iğdır’ın Aralık İlçesi Atatürk Ortaokulunda görevli öğretmenler kendi aralarında topladıkları para ile alınan meyveleri öğrencilere dağıttı.

Iğdır'ın Aralık İlçesi Atatürk Ortaokulunda görevli öğretmenler kendi aralarında topladıkları para ile alınan meyveleri öğrencilere dağıttı.


Okul Müdürü Fahrettin Demirel, “öğrencilerimize sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırmak amacıyla “Beslenme Dostu Okul Projesi” kapsamındaki çalışmalarımız devem ediyor. Öğretmenlerimiz aralarında topladıkları para ile Elma ve Mandalina alarak öğrencilerimize dağıttılar. Bu tür sosyal etkinlikler sürecektir” dedi.

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