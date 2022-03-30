İhlas Haber Ajansı

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Okul çalışanı halatı koparak düşen asansörde hayatını kaybetti

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde bir okul çalışanı, yük asansörünün halatının kopması sonucu hayatını kaybetti.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir okul çalışanı, yük asansörünün halatının kopması sonucu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Tuzluca merkezde yatılı Kut'ul Amare Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çalışan Murat Çibik, yemek asansörüyle yukarı kata çıkarken asansör halatının kopması sonucu aşağı düşerek ağır yaralandı. Murat Çibik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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